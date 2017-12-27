«بحر دبي» تستعد لإطلاق «احتفالية اليخوت 2018»

دبي (الاتحاد)

أكدت «بحر دبي» (Sea Dubai)، المبادرة النوعية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية دبي كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية البحرية، عزمها على إطلاق «احتفالية اليخوت 2018» من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 يخت، وبدعم 12 جهة من القطاعين العام والخاص.

وتجسد الاحتفالية المرتقبة الأهداف الجوهرية لمبادرة بحر دبي في توثيق أطر التنسيق بين رواد القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص لإعلاء شأن دبي على الخارطة الترفيهية البحرية عالمياً، خاصة أنها ثمرة التعاون المشترك مع كل من «سلطة مدينة دبي الملاحية» و«شرطة دبي» ومنظم الحدث «ووتر أدفنتشر دبي» (Water Adventure Dubai)، إضافة إلى الراعي الرسمي؛ مشروع «فيلات فرس البحر العائمة» (Floating Seashores) التابع لـ»مجموعة كليندينست«(Kleindienst Group).

ويكتسب الحدث المرتقب أهمية خاصة كونه التجمّع الأكبر لليخوت في الإمارات للاحتفاء بالسنة الجديدة، ضمن أجواء ترفيهية ساحرة على امتداد شواطئ دبي، وتتجه الأنظار حالياً إلى«احتفالية اليخوت بالسنة الجديدة 2018» التي تَعِد بتجربة استثنائية للتمتع بمشاهدة الاحتفالات الأسطورية لإمارة دبي مع عروض الألعاب النارية والضوئية التي تعتبر الأضخم في العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة « تنطلق احتفالية اليخوت بالسنة الجديدة 2018 لتقدم مزايا جديدة لسياحة اليخوت البحرية التي تتوجه إلى دبي كمقصد رئيس في رحلاتها العالمية، ليتكامل بذلك المنتج السياحي الفريد الذي تقدمه الإمارة لزوارها على متن اليخوت البحرية، وذلك في إطار جهودنا الرائدة في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لدعم تطور دبي السياحي وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي».

وأضاف، «ستعزز احتفالية اليخوت بالسنة الجديدة 2018 موقع دبي على خارطة الاحتفالات العالمية بالسنة الجديدة، فقد أصبحت الإمارة محط أنظار العالم بأكمله لتميز احتفالاتها بالسنة الميلادية الجديدة في كل عام، وسنضيف في هذه السنة بعداً احتفالياً جديداً لاحتفالات الإمارة بالسنة الميلادية، من خلال هذه الاحتفالية المخصصة لسياحة اليخوت البحرية». وأوضح علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في«سلطة دبي الملاحية» أنّ أهمية «احتفالية اليخوت 2018» تكمن في كونها إضافة مهمة لعوامل الجذب التي تعزز مكانة دبي وجهة عالمية مميزة لاحتفالات رأس السنة.