«بحر دبي» تستعد لإطلاق «احتفالية اليخوت 2018»

دبي (الاتحاد)
أكدت «بحر دبي» (Sea Dubai)، المبادرة النوعية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية دبي كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية البحرية، عزمها على إطلاق «احتفالية اليخوت 2018» من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 يخت، وبدعم 12 جهة من القطاعين العام والخاص.
وتجسد الاحتفالية المرتقبة الأهداف الجوهرية لمبادرة بحر دبي في توثيق أطر التنسيق بين رواد القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص لإعلاء شأن دبي على الخارطة الترفيهية البحرية عالمياً، خاصة أنها ثمرة التعاون المشترك مع كل من «سلطة مدينة دبي الملاحية» و«شرطة دبي» ومنظم الحدث «ووتر أدفنتشر دبي» (Water Adventure Dubai)، إضافة إلى الراعي الرسمي؛ مشروع «فيلات فرس البحر العائمة» (Floating Seashores) التابع لـ»مجموعة كليندينست«(Kleindienst Group).
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وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة « تنطلق احتفالية اليخوت بالسنة الجديدة 2018 لتقدم مزايا جديدة لسياحة اليخوت البحرية التي تتوجه إلى دبي كمقصد رئيس في رحلاتها العالمية، ليتكامل بذلك المنتج السياحي الفريد الذي تقدمه الإمارة لزوارها على متن اليخوت البحرية، وذلك في إطار جهودنا الرائدة في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لدعم تطور دبي السياحي وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي».
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