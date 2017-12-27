دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة «الإمارات دبي الوطني ريت» عن استحواذها على مركز تسوّق مجتمعي في واحة دبي للسيليكون من شركة سوق إكسترا المحدودة مقابل 210 ملايين درهم، وتصل قيمة المرحلة الأولى إلى 84 مليون درهم.

وتسهم عملية الاستحواذ الاستراتيجية هذه في تنويع محفظة الأصول العقارية البديلة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وتحسين وضع عوائدها من مدخول الإيجارات.

وكانت سوق إكسترا المتخصصة في إدارة وتطوير مراكز التسوّق والعقارات المتعددة الاستخدام في الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت مركز سوق إكسترا المجتمعي في واحة دبي للسيليكون في يناير 2017.

وتمتد المرحلة الأولى من المركز علىّ مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 36.000 قدم مربع، ويضمّ 42 محلاً تجاريًا مؤجرًا بالكامل لكبرى الشركات، من ضمنها سلسلة كارفور ودجاج كنتاكي وماكدونلدز وستاربركس.