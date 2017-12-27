«سيدات أبوظبي» ينظم 29 دورة وورشة عمل في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي العديد من الإنجازات والفعاليات خلال 2017، وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي، «اضطلع المجلس بدور كبير ومهم في توعية ودعم وتشجيع سيدات ورائدات الأعمال عبر مواصلة الحملة التوعوية الثالثة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، التي استهدفت تفعيل دور رائدات الأعمال في دعم الخطط والموجهات الاستراتيجية للمجلس، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخها في أوساط سيدات الأعمال، وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية، وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال ريادة الأعمال من خلال التطوير والتدريب والتأهيل التخصصي».

ونظم المجلس منذ مطلع العام الجاري 29 دورة وورشة عمل ضمن الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، وقد بلغ عدد المشاركات في هذه الدورات وورش العمل 748 سيدة وفتاة، وبلغت نسبة رضا المشاركات عن هذه الدورات والورش 95%، كما نظم المجلس 9 معارض ضمن الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، وبلغ عدد المشاركات من المبدعات ورائدات الأعمال 240 سيدة ورائدة أعمال، وبلغت نسبة رضا المشاركات 94%، بينما بلغ عدد المعارض التي جرى تنظيمها من قبل جهات خارجية بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي 21 معرضاً بمشاركة 197 مبدعة ورائدة أعمال.

وتم تنظيم الحفل الختامي للحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال تحت شعار «مسؤوليتنا المجتمعية في خدمة الوطن» في أكتوبر الماضي، وتمكن المجلس من إنجاز الحملة التوعوية الثالثة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، والدورة الثانية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر، وإقامة نادي ريادة الأعمال المبتكرة الذي يهدف إلى نشر الوعي لثقافة الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال وتشجيع المرأة على توليد الأفكار المبدعة التي يتم تطويرها وتنفيذها ومتابعتها، وإنشاء حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وإعداد وتنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل السيدات ضمن رخصة مبدعة للاندماج في منظومة العمل الخاص، في ما يواصل المجلس العمل على إعداد شراكات استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة أبوظبي بالشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ‬وتنفيذ ‬توصيات ‬دراسة ‬حول ‬المنافذ ‬والوسائل ‬التي ‬يمكن ‬من ‬خلالها ‬دعم ‬تسويق ‬منتجات ‬السيدات ‬ضمن ‬الرخص ‬المنزلية ‬ورائدات ‬الأعمال ‬في ‬إمارة ‬أبو ‬ظبي، ‬في ‬ما ‬يجري ‬العمل ‬على ‬إعداد ‬دراسة ‬شاملة ‬حول ‬رخصة ‬مبدعة ‬تسلط ‬الضوء ‬على ‬الواقع ‬الحالي ‬للرخص ‬المنزلية ‬والمشاكل ‬والتحديات ‬التي ‬تواجهها ‬وخطة ‬التحسين ‬المقترحة ‬لتطويرها‭‬.وقد شاركت وفود المجلس في 6 فعاليات دولية منذ مطلع العام الجاري، حيث شاركت هذه الوفود في اجتماعات الجمعية العمومية ومؤتمر جمعية FCEM‭‬ للقيادات ‬النسائية ‬العالمية ‬في ‬موناكو ‬في ‬مارس ‬الماضي، ومؤتمر ‬ومعرض ‬النداء ‬العربي ‬الأفريقي ‬المشترك ‬في ‬مصر ‬في ‬أكتوبر ‬الماضي، ‬و‬الملتقى ‬العربي ‬الثاني ‬لرائدات ‬الأعمال ‬في ‬سلطنة ‬عمان ‬في ‬أكتوبر ‬الماضي، ‬وقام ‬وفد ‬من ‬مجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬أبوظبي ‬بزيارة ‬إلى الصين في أكتوبر ‬الماضي، ‬وشارك ‬وفد ‬يمثل ‬المجلس ‬في ‬المؤتمر ‬العالمي الـ65 ‬لـ ‬FCEM ‬في ‬روما ‬نوفمبر ‬الماضي، ‬إضافة ‬إلى ‬المشاركة ‬في ‬الملتقى ‬والمعرض ‬العالمي ‬الثاني ‬لسيدات ‬ورائدات ‬الأعمال ‬في ‬مملكة ‬البحرين ‬في ‬نوفمبر ايضا.

كما استقبل المجلس 5 وفود زائرة من السعودية، واليابان، وكازاخستان ومصر، وأبرم المجلس 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية والحكومية.