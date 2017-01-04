انفجار قرب مجمع للأمم المتحدة في مقديشو

مقديشو (د ب أ)

قال مسؤولون في الصومال، إن 4 على الأقل من حراس الأمن الصوماليين العاملين مع الأمم المتحدة قد أصيبوا أمس بجروح، عندما انفجرت سيارة للمنظمة داخل ساحة لانتظار السيارات في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد مسؤولو أمن صوماليون بأنه تم زرع قنبلة في المركبة، والتي كانت متوقفة في ساحة لانتظار السيارات قرب مجمع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال المسؤولون، إن الانفجار أسفر عن إصابة حراس أمن كانوا قرب المركبة.

وأفاد مصدر من الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته بأنه لم يتضح وقت ومكان زرع القنبلة في المركبة، وأضاف أن الأمم المتحدة تحقق بشأن الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور.