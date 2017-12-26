تلاحم إماراتي سعودي في تويتر



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 الكويت (الاتحاد) خطفت تغريدات «تلاحم» جمهور «الأبيض» و«الأخضر»، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأضواء من نتيجة التعادل السلبي أمس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، لكأس الخليج العربي بالكويت، فضلاً عن لوحات عشاق المنتخبين على مدرجات استاد جابر الدولي، واستبق الآلاف من الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي موعد المباراة، لتجسيد مشاعر المحبة، وأواصر الأخوة بين المنتخبين في رحاب «الخليج العربي»، وبين أحضان «وطن النهار»، ما بين هاشتاج «#الإمارات_السعودية و#السعودية_الإمارات»، وسيطرت تغريدات المحبة على «تويتر». ونشرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان عبر حسابها الرسمي، صورة علم المنتخبين، مؤكدة تشجيعها لـ «الأبيض» و«الأخضر» على حد سواء، وغرد المشجع السعودي عمر الشمري قائلاً، «عينان في راس كلنا أشقاء»، وقالت بنت حمد «لا خاسر في المباراة». وتجاوب الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، على تويتر مع صور تلاحم الجمهور، حيث نشر فيديو لجمهور «الأبيض»، وهو يهتف للمنتخب السعودي، في المدرجات ويرفع علم الإمارات، إلى جانب أعلام السعودية، حصد الآلاف من «الرتويت» وعلامات الإعجاب، وعلقت المشجعة السعودية نوف المنصوري على فيديو جمهور «الأبيض»، بتغريدة قالت فيها، «أخجلتونا عيال زايد بأخلاقكم ومحبتكم، من دار سلمان الحزم نحبكم وأدامكم الله لنا وأدامنا لكم».