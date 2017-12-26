برغش.. «المقاتل الصامت»

الكويت(الاتحاد)

يبقى محمد برغش لاعب منتخبنا الوطني واحداً من أهم مواليد «خليجي 23» بالكويت، وبرغم أنه لم يشارك في مركزه الأصلي كظهير أيمن، حيث دفع به المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني في مركز الظهير الأيسر لتعويض الغائبين، إلا أنه كان على قدر التحدي، حاول واجتهد، وكان دائما بجانب عموري ومبخوت في الشق الهجومي خلال مباراتي عمان والسعودية، ولم ينس دوره الدفاعي في نفس الوقت، وبذلك ساهم في وصول «الأبيض» إلى النقطة الرابعة، مع الحفاظ على شباك فريقه نظيفة. محمد برغش المولود في 27 أكتوبر عام 1990 جرب الصبر كثيراً حتى أدمنه، وأطلق عليه زملاؤه في الجزيرة ثم بني ياس والوحدة، لقب «أيوب»، لأنه صبر كثيراً حتى حجز موقعاً بالفريق الأول في الجزيرة، ولم يكن أساسيا، ثم صبر دون جدوى لفترة طويلة دون أن يلعب أساسياً، ثم انتقل إلى بني ياس بحثاً عن الفرصة، وهناك نالها واستغلها، وبذل الغالي والثمين من أجلها، ولما لم يكن فريق بني ياس على قدر طموحه، استجاب إلى نداء الوحدة، وانتقل إليه قبل 3 أعوام، وكانت محطة الوحدة في حياته هي أهم المحطات، حيث ثبت وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق كظهير أيمن مقاتل، ولفت أنظار مدرب المنتخب الوطني ألبيرتو زاكيروني ليحقق له حلما ظل ينتظره 10 سنوات.

محمد برغش يؤكد دائما أنه استفاد من محطاته الاحترافية الثلاث، ولكن محطة الوحدة تبقى بالنسبة له المحطة المفضلة، والتجربة الأكثر بهاء في مسيرته، لأن العنابي لم يمنحه الفرصة فقط، بل منحه الثقة، ومعها شارة العبور إلى قميص «الأبيض». قصة محمد برغش هي درس من دروس التحدي لكل أجيالنا الجديدة، فبرغم أنه تعرض للتهميش طويلا، إلا أنه لم يرضخ لليأس، ولم يستسلم للظروف، ولم يتوقف عن العمل يوماً واحدا، ولم يفقد أعصابه تحت الضغوط، حتى وصل إلى هدفه، وأصبح محل ثقة مدربي الوحدة طوال الفترة الأخيرة، ومدرب المنتخب الوطني أيضا. برغش الملقب بالجناح الطائر في الوحدة، بدأ مسيرته في بطولة كأس الخليج الأسبوع الماضي بطموح كبير، وتمسك بأهم صفة في شخصيته وهي «المقاتل الصامت»، ليصنع لنفسه مجدا جديدا، ينفع به منتخب بلاده.