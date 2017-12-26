سانجيوفان: كأس الخليج «مونديال مصغر»

الكويت (الاتحاد)

أشاد سانجيوفان بالاسينجام، المدير المسؤول عن اتحادات آسيا وأقيانوسيا بـ«الفيفا»، بأهمية كأس الخليج، وكشف النقاب عن أن الاتحاد الدولي، يقدر تماماً قيمة البطولة، ويعتبرها بمثابة «مونديال مصغر» لأهل منطقة الخليج، الذين يعشقون كرة القدم. والتقت صحيفة «الاتحاد» أكبر مسؤول عن الاتحادات الوطنية بالقارة، والذي يعمل وفق خطة مدروسة لقيادة تلك الاتحادات، نحو انطلاقة احترافية إدارية، تمس الجوانب اللوجستية ومشاريع التطوير، بداية من البنى التحتية للاتحادات، مروراً بتكوين الناشئين والدوريات المحترفة والمدربين، وغيرهم من عناصر اللعبة، مؤكداً أهمية رفع الإيقاف عن الملاعب الكويتية، بعد عامين من الغياب، وتزامن ذلك مع كأس الخليج التي تم نقلها إلى الكويت في توقيت قياسي، ما يعكس أهمية قرار «الفيفا» بهذا الشأن، وبُعد نظر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، الذي جنح لاتخاذ القرار، بهدف تقديم «قبلة حياة» للكرة الكويتية، وإعادتها سريعاً إلى المحافل الدولية والإقليمية، بعدما لمس «الفيفا» تحولات إيجابية وجادة من جانب الكويت لرفع الإيقاف.

ورأى سانجيوفان أن القرار أنقذ أيضاً «خليجي 23»، التي تقام بمشاركة جميع المنتخبات، حيث لم يكن ذلك ممكناً قبل هذا القرار، مشيداً بالشغف الكبير بكرة القدم لدى المنطقة العربية عموماً، والخليج على وجه التحديد.

رفع الإيقاف

وعن رفع الإيقاف، قال: صدر قرار من لجنة خاصة بـ «الفيفا»، بشروط معينة يتم الالتزام بها خلال الفترة المقبلة، وبعد التأكد من قرارات وتحركات قانونية صحيحة على الأرض بالتأكيد، كما أن الإيقاف لمدة عامين، يعتر فترة طويلة وكفيلة للإضرار باللعبة بشكل كبير، خصوصاً أن الشعب الكويت عاشق للعبة، ومنتخب «الأزرق» حقق العديد من الإنجازات على مستوى الخليجي، وعودة الحياة إلى الملاعب الكويت يشعل الحماس من جديد، بما في ذلك التنافس مجدداً على اللقب.