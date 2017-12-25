باسم قاسم: المنافسة على اللقب هدفنا



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 الكويت (الاتحاد) نفى العراقي باسم قاسم مدرب العراق، ما نسب إليه في إحدى القنوات الكويتية، حول منتخب البحرين، مؤكداً أنه يحترم «الأحمر»، ولم يخرج على لسانه أي كلمة تقلل من مستواه الفني، وقال: نفكر في الفوز اليوم، لأن نتيجة المباراة الماضية، لم تكن مقنعة بالنسبة لنا، أو للشارع الرياضي العراقي، لذلك نبذل قصارى جهدنا لحصد النقاط الثلاث، وتعديل وضع المنتخب في البطولة المهمة، والمنافسة على لقبها. ودافع مدرب «أسود الرافدين» عن خياراته الفنية، واستبعاد بعض اللاعبين، وأوضح أن العراق لم يستفد من المحترفين في الدوريات الأوروبية، لأنهم لم يحضروا للبطولة، وتعامل مع الموقف الحالي بالصورة المرضية، لذلك هو راض عن مستوى العناصر الموجودين في التشكيلة الأساسية، رغم أنهم يلعبون للمرة الأولى في بطولة بهذا المستوى من الندية والتنافس. وأضاف: لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين، ونتعامل مع المباريات وفقاً لجاهزيتهم، من دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. وأكد باسم قاسم أنه لو عاد به الزمن قبل لقاء البحرين، لشارك بالتشكيلة نفسها، وفقاً لخياراته التي يثق بها كثيراً. وأشار علي فايز لاعب العراق إلى صعوبة اللقاء اليوم، بعد أن تعثر الفريق، بنقطة التعادل أمام البحرين، خاصة أن طموحات اللاعبين كبيرة في بطولة الخليج، من أجل التأهل إلى نصف النهائي، والمنافسة على اللقب وقال: الجمهور العراقي يترقب نتيجة المباراة بكل شغف، وبالتالي فإن اللاعبين مطالبون بتقديم ما يرضي الجماهير الغفيرة التي تحضر لمساندة «أسود الرافدين» خلال المباريات، وأن نظهر بصورة مرضية، تليق بالمستوى المتميز الذي يقدمه العراق دائماً في المحفل الخليجي، ومصالحة الجماهير بـ«النقاط الكاملة».