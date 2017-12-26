العراق.. الابتعاد من «الحسبة المعقدة»

الكويت (الاتحاد)

يحدد العراق مصيره في كأس الخليج، بالاستمرار في دائرة المنافسة، أو دخول لعبة الحسابات المعقدة التي ربما تدفع به إلى الخروج المبكر من الدور الأول، وذلك خلال مباراته أمام قطر في التاسعة مساء اليوم. ويدخل «أسود الرافدين» المواجهة بحثاً عن الفوز الأول، بعدما انتزع الفريق تعادلاً صعباً أمام البحرين في الدقائق الأخيرة، وهو ما يؤكد أن هناك خللاً، سواء في التشكيلة أو خطة اللعب، ونظراً لحالة عدم الرضا عن الأداء، ولمزيد من التركيز، فضل الجهاز الفني غلق التدريبات الأخيرة، ويتعامل مع المواجهة بأسلوب مختلف، من خلال تنظيم الوسط، وعلاج السلبيات التي ظهرت في مباراة الماضية. وتعد مباراة اليوم مهمة لـ «أسود الرافدين»، لأن الفوز بها يضع الفريق على أعتاب التأهل إلى «مربع الذهب»، لأن المباراة الأخيرة أمام اليمن، تبدو في المتناول.

ولم يجازف باسم قاسم مدرب العراق الملقب بـ «الجنرال» أمام منافسه، ويحاول أن يلعب بتشكيلة متوازنة، على أن تكون نفس «التوليفة» التي خاض بها مباراة البحرين، مع الاحتفاظ بالأوراق الرابحة، والدفع بها حسب مجريات أحداث اللقاء.