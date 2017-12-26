البحرين واليمن.. «مطاردة الأمل»!

الكويت (الاتحاد)

يطارد البحرين واليمن الفوز الأول، خلال مباراتهما اليوم، على استاد الكويت، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية لـ «خليجي23»، من أجل الحفاظ على أمل التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد أن اكتفى «الأحمر» بالتعادل مع العراق، مقابل خسارة اليمن برباعية أمام قطر.

وبعد الأداء الطيب الذي قدمه لاعبو البحرين، والتوليفة الناجحة التي بدأ بها المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب البطولة، يتوقع أن يستغل الجهاز الفني فارق الإمكانيات والمستوى بين المنتخبين في لقاء اليوم، من أجل انتزاع أول ثلاث نقاط، وتعزيز فرصة المرور إلى الدور المقبل. كما يرغب البحرين أيضاً إلى الفوز بنتيجة كبيرة لتأمين نفسه، في حال التساوي في النقاط مع بقية منافسيه، خاصة أن أغلب المتابعين يعتبرون منتخب اليمن «حصالة» المجموعة، بسبب عدم جاهزيته. ويعول البحرين على ارتفاع معنويات لاعبيه الشباب، بعد الظهور الإيجابي في اللقاء الأول، وتحرر أغلب العناصر من الضغوطات التي ترافق المشاركة في بطولات الخليج، على أمل أن يقدم اللاعبون الأفضل في مباراة اليوم، ويظهروا حقيقة إمكانياتهم، ويحسموا النقاط مبكراً، وبعدد كبير من الأهداف.

أما منتخب اليمن الذي لعب شوطين مختلفين في مباراته الأولى، يعول على الأداء الذي قدمه في الفترة الثانية، للبناء عليه في مباراة اليوم، والعمل على الظهور بصورة أفضل، حيث دخل اللاعبون في أجواء البطولة، وتحرروا من الضغوطات ورهبة البداية، وبالتالي يتوقع أن يقدموا حقيقة إمكانياتهم، رغبة في إسعاد جماهيرهم بنتيجة إيجابية، ويملك المنتخب اليمني نخبة من الشباب الواعدين، الذين يتميزون بالسرعة والانطلاقات السريعة، بالإضافة إلى أربعة محترفين في الدوري العُماني، ويملكون خبرة جيدة، تساعدهم على التعامل بشكل أفضل مع مواجهة اليوم.

وركز المدرب الإثيوبي إبراهام على رفع معنويات لاعبيه، وتحفيزهم للدخول بثقة في النفس، وتفادي تكرار أخطاء رهبة البداية في الجولة الماضية، حتى يحافظ المنتخب على توازنه، ويصمد أمام منافسه القوي، كما يطمح لاعبو اليمن إلى أن يكون منتخبهم «الحصان الأسود» في المجموعة، وليس «الصيد» لكل منتخب يريد منه النقاط الثلاث، لذلك يتوقع أن يكون رد فعلهم قوياً، رغم فارق الإمكانيات لمصلحة البحرين الذي ترك أفضل انطباع في مباراته الأولى.