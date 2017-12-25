فؤاد أنور: كثرة المال أفسدت لاعبينا

الكويت (الاتحاد)
شدد فؤاد أنور، نجم المنتخب السعودي الأسبق، على أن مشكلة غياب اللاعبين بدول الخليج عن الاحتراف الخارجي في أوروبا، تعود إلى عدم وجود الطموح الكافي لديهم لخوض التجربة، وقال: المشكلة فينا ومجتمعاتنا، والأندية التي تغري اللاعبين بالمال، وكيف تريد من لاعب يتقاضى 15 مليون درهم سنوياً، أن يترك الدوري في بلاده، ويبحث عن نادٍ أوروبي يمنحه 100 ألف دولار، أي ما يعادل 360 ألف درهم سنوياً.
وقال: اللاعب الخليجي يعامل نجماً بين الصفوة من المجتمع، بينما في أوروبا يواجه صعوبات وتحديات بصفة يومية، مطالب بالتغلب عليها والتفوق على نفسه.
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وأضاف: لا أحد يستوعب أنه يخدم الوطن، حال السماح للاعبين بالاحتراف الخارجي، بل يفكر فقط في الدوري المحلي وينظر دائماً تحت أقدامه فقط.
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وأضاف: في الوقت الحالي من الصعب أن يتكرر الأمر، لأن دول العالم كلها تقدم لاعبين محترفين لأوروبا، التي عادة ما تختار لاعبيها من أميركا اللاتينية، أو من عرب شمال أفريقيا، لأنهم يتأقلمون سريعاً مع الظروف والبيئة الأوروبية، بينما اللاعب الخليجي لا يمكنه ذلك، لأنه غير ملتزم، ولا يمكنه أن يلتزم بمتطلبات الاحتراف، من حيث الاستيقاظ المبكر والالتزام بمواعيد نوم معينة وهكذا.