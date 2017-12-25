يورسيتش: الآن ننافس على اللقب

الكويت (الاتحاد)
هنأ كرنوسلاف يورسيتش مدرب المنتخب السعودي، لاعبيه على التعادل واعتبره مكسباً للاعبيه بعد الأداء القوي والرجولي أمام فريق قوي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأشاد بالتزام اللاعبين الكامل بالتعليمات التي وجهها لهم قبل اللقاء، والأداء بقوة ودون أخطاء مما أكسب الفريق ثقة كبيرة داخل الملعب.
وقال يورسيتش: لن أتحدث عن مستوى لاعب بعينه أو أشيد به، لأن الجميع قدم مباراة كبيرة، مستثنياً اللاعب نوح موسى، قائلاً: أعتقد أنه يستحق الوجود مع المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم في روسيا، وهذا لا أعتبره تدخلاً في عمل الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، لكنه فعلاً لاعب يستحق أن يكون في روسيا، لامتلاكه مهارات رائعة وملتزم بواجباته الدفاعية والهجومية.
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وأضاف: لدى نجومنا الروح القتالية اللازمة للاستمرار قدماً في البطولة والمنافسة على اللقب فيها، ونحن بدورنا سنقوم بتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للقاء عمان المصيري القادم.