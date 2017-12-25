يورسيتش: الآن ننافس على اللقب

الكويت (الاتحاد)

هنأ كرنوسلاف يورسيتش مدرب المنتخب السعودي، لاعبيه على التعادل واعتبره مكسباً للاعبيه بعد الأداء القوي والرجولي أمام فريق قوي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأشاد بالتزام اللاعبين الكامل بالتعليمات التي وجهها لهم قبل اللقاء، والأداء بقوة ودون أخطاء مما أكسب الفريق ثقة كبيرة داخل الملعب.

وقال يورسيتش: لن أتحدث عن مستوى لاعب بعينه أو أشيد به، لأن الجميع قدم مباراة كبيرة، مستثنياً اللاعب نوح موسى، قائلاً: أعتقد أنه يستحق الوجود مع المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم في روسيا، وهذا لا أعتبره تدخلاً في عمل الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول، لكنه فعلاً لاعب يستحق أن يكون في روسيا، لامتلاكه مهارات رائعة وملتزم بواجباته الدفاعية والهجومية.

وحول تغيير موقفه بعد التعادل أمام الإمارات من المنافسة على اللقب، قال يورسيتش: حضرنا للبطولة ولم يكن لدي الثقة الكاملة في إمكانيات اللاعبين، بسبب قصر الفترة التي قضيتها معهم، ولكن بعد التعادل أمام الإمارات أؤكد أننا سننافس على اللقب، وأخبرت اللاعبين بهذا الهدف وهم يتجاوبون معه بشكل جيد، ويقدمون أداءً رائعاً رغم أنها المرة الأولى لمعظم اللاعبين في بطولة بهذا الحجم.

وأضاف: لدى نجومنا الروح القتالية اللازمة للاستمرار قدماً في البطولة والمنافسة على اللقب فيها، ونحن بدورنا سنقوم بتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للقاء عمان المصيري القادم.