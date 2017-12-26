«الأبيض» يفتقد إلى صانع اللعب على «الدائرة»!

جاءت البداية جيدة لـ «لأبيض» على الصعيد الهجومي، في ظل السرعة في الأداء، وتناقل الكرة وسط ملعب السعودية، من جانب الثلاثي محمد عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، إضافة إلى المساندة المتميزة من الطرفين، محمد فوزي في اليمين ومحمد المنهالي «برغش»، من الجهة اليسرى، وهو الأمر الذي شكل ضغطاً جيداً على دفاع «الأخضر» السعودي.
كما كان للضغط المتقدم على الدفاع «الأخضر» دور مهم في الحفاظ على الكرة في أقدام لاعبينا، وعدم إتاحة الفرصة للاعبي السعودية للانطلاق وتشكيل خطورة حقيقية على مرمى خالد عيسى.
وبعد 20 دقيقة دخل منتخب السعودية المباراة بقوة، بعد أن التقط لاعبوه الأنفاس، وبدؤوا في تضييق المساحات، على ثلاثي المقدمة الإماراتي، مثلما حدث في المباراة الأولى أمام عُمان، وبعد ذلك لم تكن هناك يد عليا لأي من المنتخبين على بقية أحداث الشوط الأول التي انحصر خلالها اللعب في وسط الملعب.
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ووضح أيضاً عدم اعتياد لاعبي «الأبيض» على الطريقة الدفاعية التي يؤدي بها المدرب زاكيروني، خاصة أنها تحتاج إلى الوقت، من أجل التأقلم عليها، وتحديداً في مسألة التحول من الدفاع إلى الهجوم والعكس.
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ولعب علي مبخوت وحيداً في خط المقدمة، ولم يجد أي مساندة، بسبب عدم الدعم من الطرفين في الشوط الثاني، إضافة إلى سيطرة لاعبي «الأخضر» على منطقة المناورات، في ظل افتقاد «الأبيض» للاعب صاحب القدرات الخاصة الذي يمكنه الدفاع وبناء الهجمات سريعاً.
ولم تكن لتدخلات زاكيروني أي تأثير واضح على مستوى منتخبنا، باستثناء الأداء الدفاعي الجيد في حالات الضغط السعودي، الأمر الذي يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاعتماد كثيراً على تقوية الدفاع، والانطلاق منه للهجوم، ويبقى أخيراً التأكيد على أنه من المبكر جداً الحديث عن قدرات الإيطالي زاكيروني الذي يسعى لبناء فريق قوي، يعتمد في الأساس على تقوية الدفاع، وعدم تلقي أهداف.