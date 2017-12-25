راضي: أخوض الانتخابات لتصحيح مسار الكرة العراقية

الكويت (الاتحاد)

كشف أحمد راضي، نجم الكرة العراقية السابق، عن نيته خوض سباق الانتخابات بالاتحاد العراقي، في محاولة لتصحيح المسار وإعادة أسود الرافدين إلى الواجهة مرة أخرى، وقال: هناك مجموعة من النجوم السابقين للكرة العراقية جاري العمل لإقناعهم بدخول سباق الانتخابات للنهوض بالكرة العراقية. وأوضح أن المنتخب قريب من منصات التتويج في كأس الخليج، ولا يحتاج إلا لتخطيط جيد وطاقم إداري على أعلى مستوى، وحينها سيكون العراق قادرا على استعادة الأمجاد.

وشدد راضي على أن طموح العراق هو بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كل البطولات، والتواجد في المراكز الأولى على مستوى آسيا، وهذا الأمر يتطلب أشياءً كثيرة على المستوى الإداري والفني. ونوه إلى أن العراق يتمسك باستضافة خليجي 24، ويحاول حتى آخر لحظة الحصول على هذا الحق، حيث يتم التواصل فعلياً مع الاتحاد الخليجي والاتحادات المحلية للتنسيق بشأن الوصول إلى حق الاستضافة، مؤكداً أن كل شيء جاهز من ملاعب وحالة الأمن رائعة، والأهم أن الرغبة في استضافة الحدث وهو ما يدفعنا لتقديم كل الجهد للظهور بالصورة المطلوبة. وعاد راضي للحديث عن منتخب بلاده في البطولة، وقال: المباريات الافتتاحية ليست مقياساً لأي فريق، والعراق قادر على تصحيح مساره بعد التعادل في الجولة الأولى، خاصة أنه قدم للبطولة من أجل المنافسة على اللقب، ويملك نفس حظوظ بقية المنتخبات، والتركيز الآن على مواجهة قطر، وبعدها نفكر فيما هو آت.