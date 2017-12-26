قاروب: لجوء عُمان إلى الفيفا «شو إعلامي»

الكويت (الاتحاد)
أكد المستشار ماجد قاروب عضو الاتحاد الدولي للقانون الرياضي، والعضو الأسبق للجنة القانونية بالفيفا، أن تصرف الاتحاد العماني بالتصعيد في أزمة مشاركة اللاعب محمد أحمد، مع المنتخب الوطني في مباراته أمام عمان، والتي فاز بها الأبيض في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بهدف، يعتبر استهلاكاً جماهيرياً، وتصعيداً غير مقبول، ولن يؤدي لنتائج.
وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد أعلن مساء أول أمس، مخاطبته للفيفا رسمياً، مطالباً بنقاط مباراته أمام منتخبنا، بشأن مشاركة مدافع الأبيض في المباراة، بعد واقعه طرده في لقاء أوزبكستان الدولي الودي الذي أقيم نوفمبر الماضي بمدينة العين، وتعلل الاتحاد العماني بالمادة 38 من لائحة الانضباط بالفيفا، والتي تفرض عقوبة الإيقاف مباراة، على أي لاعب يطرد في مباراة ودية دولية.
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وأشار قاروب: هذا التصرف ليس في صالح الاتحاد العماني، لأنه يكشف عن عدم الإلمام بأبجديات القانون والتنظيمات الرياضية.
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وتابع: يضاف إلى ذلك، أن اللاعب ومشاركته في المباراة تعتبر صحيحة وسليمة، باعتبار المنتخب الإماراتي قد لعب مباراة ودية مع العراق قبل البطولة، وبالتالي هو جاهز للمشاركة.
وعن عدم معرفة الفيفا بتفاصيل المباريات الودية غير المعترف بها قال: لا توجد مباراة في العالم تقام دون أن يعلم الفيفا عنها، والأصل أن قواعد اللعب والمشاركة في البطولة الخليجية، ليس لها علاقة أو ارتباط بالعقوبات الدولية الرسمية، المطبقة من الفيفا، لأن البطولة ليست معتمدة لديها في المقام الأول، وهذا ما يجب أن يدركه الاتحاد العماني. وتوقع قاروب ألا يتدخل الفيفا في الشأن الخاص بهذه القضية، لأن لوائح البطولة قد عالجت الشكوى بالفعل، وهي خالفت إجراء التقدم بها من الأساس، لذلك لا يحق للاتحاد العماني التصعيد لأي جهة، وهو تصرف يعكر صفو البطولة، بحسب قوله.