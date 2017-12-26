«شائعات الانسحاب».. حديث الكواليس

الاتحاد (الكويت)

لم تخلُ البطولة من الشائعات التي تتردد في الكواليس، ولم يجد رؤساء الوفود والمسؤولون سوى النفي في كل مرة، بعد واقعة الانسحاب من المؤتمر الصحفي للبطولة في اليوم الأول للمؤتمرات الصحفية، زاد الحديث والتكهنات وانتشرت الشائعات عن انسحابات عدة، في مقدمتها شائعة انسحاب السعودية من البطولة لأن طاقم الحكام الذي أدار المباراة الافتتاحية قطري، إلا أن الوفد السعودي نفى ذلك، ثم عادت الشائعات مجدداً إلى السعودية بأن منتخبها سوف ينسحب مجدداً، وهو ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونفى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأنباء المتداولة حول انسحاب المنتخب السعودي من البطولة.

وأكد آل الشيخ في تغريدة له، عبر حسابه على تويتر، أن الأنباء التي يتم تداولها بهذا الشأن غير صحيحة، وهذا الكلام مجرد «تلفيق وأخبار كاذبة».

وانتقلت الشائعات إلى منتخب عمان الذي تقدم باحتجاج رسمي ضد منتخبنا للجنة الفنية، مطالباً بنقاط المباراة، إلا أن اللجنة الفنية رفضت الاحتجاج ولم تتناوله لعدم قانونيته، وهو ما دفع عدداً من المغردين على مواقع التواصل لترديد شائعات انسحاب عمان.

وجاء الرد على لسان جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، قائلاً: لا توجد لدينا أي نية على الإطلاق للانسحاب من البطولة، ولم ولن نفكر ولو لدقيقة واحدة بالانسحاب، طالما أن البطولة تقام في الكويت، وسنخوض مباراتنا في البطولة بتركيز ونحاول أن نقدم أفضل صورة.