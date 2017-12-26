«الأزرق» يخطط للمونديال

الكويت (الاتحاد)

أكد محمد دهيليس عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي، ضرورة إجراء تغييرات شاملة في صفوف «الأزرق» في مرحلة ما بعد خليجي 23، بحيث تتغير الفلسفة تماماً ويتم التفكير في المستقبل بعيداً عن الحسابات الحالية، خاصة وأن المنتخب خرج من سباق كل التصفيات والاستحقاقات القريبة، بسبب الإيقاف مثل كأس العالم وكأس آسيا، ومن ثم علينا التخطيط لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، وهي الخطة التي وجب علينا العمل عليها من الآن.

وأضاف: أغلب لاعبي المنتخب الحاليين لن يكون بمقدورهم الوجود مع الأزرق في تلك الاستحقاقات بعد 5 سنوات، وهو ما يضعنا أمام ضرورة التفكير بجدية كبيرة، ووضع هيكلة شاملة، ونحن في اللجنة الفنية على قناعة بذلك مع البدء في التنفيذ الفعلي عقب نهاية خليجي 23 بعد اتخاذ القرارات التي نراها مناسبة لتحقيق تلك الأهداف. وتابع: ليس المهم جنسية المدرب الذي سيقود المنتخب في المرحلة المقبلة سواء أجنبي أو مواطن، ولكن الأهم ما يحمله المدرب من قناعات وأفكار، وبصفتي عضوا في اللجنة الفنية أدعم فكرة البناء وعدم الاستعجال على حساب المستقبل، فالمدرب أحيانا ما يكون ذاتي التفكير ويسعى لمصلحته، من خلال العمل الوقتي بغض النظر عن الأمور المستقبلية وعلينا هنا أن نكون محددين مع المدرب المقرر التوقيع معه في الفترة المقبلة.

وطالب دهيليس أن يكون قوام المنتخب الوطني بعد البطولة اغلبه من اللاعبين الصغار، والاعتماد على منتخب الشباب بالفعل في الاستحقاقات التي سيخوضها الأزرق مستقبلاً، وبالتالي وجب توفير الخبرة اللازمة لهم ودعمهم بشكل كامل.

وحول اختيار المدرب الصربي بونياك للعمل مدربا للفريق في بطولة الخليج قال: الاختيار تم بعد تصفية نهاية ما بين بونياك وتوني أوليفيرا المدرب البرتغالي لفريق كاظمة، إضافة إلى البرازيلي سيلفا مدرب اليرموك، قبل أن تصب في النهاية باتجاه بونياك لبعض الأمور مثل جماهيريته، ومعرفته بالكرة الكويتية بشكل أكبر.