«الفيديو المسرب» وراء استبعاد الأنصاري والقحطاني

الكويت (الاتحاد)

قرر الجهاز الفني لمنتخب الكويت استبعاد كل من فهد الأنصاري وخالد القحطاني من التشكيلة الأساسية من مواجهة المنتخب أمام عمان، أمس، بسبب الفيديو المسيء الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأنصاري، لاعب وسط منتخب الكويت، قدم اعتذاراً علنياً للجمهور، على خلفية انتشار فيديو تم تصويره لبعض لاعبي «الأزرق» من دون نية مسبقة منهم في نشره إلا أنه تم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال الأنصاري: «اعتذر بشدة عن هذا الفيديو، والذي جاء في إطار المداعبة بين اللاعبين، وجاء اعتذاره عبر حسابه بـ «تويتر»»، حيث قال: «اعتذر عن الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل، ولم يكن أكثر من مداعبة مع الجهاز الطبي، مثلما يحدث دائماً خلال المعسكرات».

وبدوره، قدم زميله خالد القحطاني الاعتذار نفسه عن الفيديو المتداول، والذي احتوى على بعض العبارات التي اعتبرها البعض غير لائقة.