تشيلي تعفي مواطني الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى جمهورية تشيلي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 16 ديسمبر 2017.

يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم بالإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية تشيلي والتي تم توقيعها في 12 نوفمبر 2017 بأبوظبي، ونصت على إعفاء مواطني البلدين من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرات السفر المسبقة.

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنه يمكن لحملة جوازات السفر العادية دخول أراضي جمهورية تشيلي من دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات مع جمهورية تشيلي يساعد مواطني الدولة على زيارة دول العالم بسهولة ويسر دون الحاجة لتأشيرة مسبقة مما يعكس تطور العلاقات مع هذا البلد الصديق، لافتا إلى أن القرار سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي. وأضاف أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي في فترة مبكرة منذ 23 يونيو 1978.

إلى ذلك، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر: «مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة، بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها، يسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم».