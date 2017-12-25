هجوم «ليكودي همجي» على قافلة أهالي أسرى لدى الاحتلال

رام الله(وكالات)

نددت هيئات وفعاليات فلسطينية بتهجم النائب الإسرائيلي أورن حازان النائب عضو الكنيست عن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس على أهالي معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة لدى اعتراضه حافلة تقلهم أثناء زيارة أبنائهم لدى سلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق أمس، اقتحم حازان برفقة آخرين حافلة تقل أهالي الأسرى الفلسطينيين، وكال الشتائم لأم أسير سارعت إلى الرد عليه بقوة، فيما اعتبر نادي الأسير الفلسطيني ما حدث «سلوكا همجيا» من «نائب موتور وقذر». وأوردت وكالة «معا» الفلسطينية، أن حازان اعترض حافلة أهالي الأسرى المنطلقة من قطاع غزة قبيل وصولها إلى سجن نفحة الصحراوي حيث يقبع أبناؤهم، واصفاً الأسرى ب«الحشرات».