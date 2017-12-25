اعتقال 600 فلسطيني بينهم 350 طفلاً منذ إعلان قرار ترامب

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 350 طفلاً أسيراً، جراء تصاعد حملة الاعتقالات الإسرائيلية في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية وفى مقدمتها القدس، بعد قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال في 6 ديسمبر الحالي، والتي طاولت نحو 600 شخص. وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، إن أعداد القصر الأسرى ارتفعت بنسبة 17% عما كانت عليه قبل قرار الرئيس دونالد ترامب والهبة الشعبية التي اندلعت رفضاً للقرار الجائر والتي قابلها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة طالت نحو 600 فلسطيني.

.. و12 قتيلاً و666 مصاباً بالقطاع

غزة (وكالات)

لقي 12 فلسطينياً في قطاع غزة مصرعهم جراء المواجهات مع جيش الاحتلال التي اندلعت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها في 6 ديسمبر الحالي. وأفادت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع، بأن المواطنين شريف شلاش ومحمد الدحدوح توفيا يومي السبت والأحد الماضيين، على التوالي، متأثرين بجروحهما، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا خلال فترة ما بين 7 ديسمبر وحتى 24 منه إلى 12 قتيلاً وهم: محمود المصري، ماهر عطا الله، محمود العطل، محمد الصفدي، حسين نصر الله، مصطفى السلطان، إبراهيم ثريا، ياسر سكر، زكريا الكفارنة، محمد محيسن، شريف شلاش ومحمد الدحدوح.

كما أكدت الوزارة إصابة 666 شخصاً، بينهم 487 رجلاً و164 طفلاً و15 امرأة في مناطق متفرقة من القطاع.