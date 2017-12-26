عواصم (الاتحاد، وكالات)

بدت ليلة عيد الميلاد هادئة، منتصف ليل الأحد- الاثنين في مدينة بيت لحم التاريخية التي ولد فيها المسيح، حيث تراجعت أعداد المشاركين بسبب المواجهات الأخيرة التي أثارها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بينما استغل بابا الفاتيكان فرنسيس رسالته بمناسبة الميلاد ليدعو إلى تبني حل الدولتين عبر المفاوضات لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت الحشود في مدينة بيت لحم حيث كنيسة المهد، أقل من الأعوام السابقة، حيث تسببت الاشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عزوف الكثير من المسيحيين عن المشاركة في الاحتفالات في بيت لحم. وقبيل ساعات من بدء الفعاليات، تجمع المئات في ساحة المهد قرب مقر احتفالات عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، حيث استقبلتهم فرقة موسيقية والكشافة. وإلى جانب هذه الزينة رفعت لافتة ضخمة تنتقد إعلان ترامب.

وقلص المسؤولون الفلسطينيون الاحتفالات، واقتصرت على المراسم الدينية. وقال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إن وتيرة الاحتفالات تراجعت بسبب الغضب تجاه قرار ترامب. وأضاف «قررنا تقييد الاحتفالات بعيد الميلاد بالاقتصار على الطقوس الدينية كتعبير عن الرفض والغضب، والتعاطف مع الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات الأخيرة». وأضاف سلمان «لأننا نريد أن نظهر أننا شعب يستحق الحياة، يستحق الحرية، يستحق الاستقلال، يستحق أن تكون عاصمته القدس».

وقد وصل البطريرك اللاتيني للقدس بيير باتيستا بيتسابالا، إلى كنيسة المهد عبر حاجز عسكري إسرائيلي. الأسبوع الماضي، رفض بيتسابالا، القرار الأميركي، لكنه حاول في عظته تحاشي الحديث في السياسة. ولوح للحشود وعانق الزوار، وتوجه إلى كنيسة المهد

وقاد قداس منتصف الليل، قائلاً «سبق أن وجهت الرسالة، والآن حان الوقت للاحتفال. نحن، كمسيحيين، سوف نستمتع على الرغم من كل الصعوبات التي نواجهها. عيد ميلاد سعيد».

في رسالة استفزازية، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين، في رسالة بُثت من القدس المحتلة. وظهر نتنياهو في شريط مصور على تويتر عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية.