«ستار وورز» يتصدر الإيرادات ويحصد 68 مليون دولار

لوس أنجلوس (رويترز)
تصدر فيلم الخيال العلمي «ستار وورز: ذا لاست جيدي»، إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً إيرادات بلغت 68.486 مليون دولار.
الفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر، ومن إخراج ريان جونسون.
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وفي المركز الثالث، جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي الجديد «بيتش بيرفكت 3»، بإيرادات بلغت 20.451 دولار، من إخراج تريش سي، ولعب دور البطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو.
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في حين تراجع فيلم الرسوم المتحركة «فرديناند» من المركز الثاني إلى المركز الخامس بإيرادات قيمتها 7.05 مليون دولار.