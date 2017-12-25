«ستار وورز» يتصدر الإيرادات ويحصد 68 مليون دولار



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 لوس أنجلوس (رويترز) تصدر فيلم الخيال العلمي «ستار وورز: ذا لاست جيدي»، إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً إيرادات بلغت 68.486 مليون دولار. الفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر، ومن إخراج ريان جونسون. وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة الجديد «جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل» بإيرادات بلغت 34 مليون دولار، إخراج جيك كاسدين وبطولة دوين جونسون وكارين جيلان وكيفن هارت. وفي المركز الثالث، جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي الجديد «بيتش بيرفكت 3»، بإيرادات بلغت 20.451 دولار، من إخراج تريش سي، ولعب دور البطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو. وجاء في المركز الرابع فيلم الدراما والموسيقى «ذا جريتست شومان» بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار، والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز وزاك إيفرون، وإخراج مايكل جريسي. في حين تراجع فيلم الرسوم المتحركة «فرديناند» من المركز الثاني إلى المركز الخامس بإيرادات قيمتها 7.05 مليون دولار.