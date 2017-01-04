ضبط خلية إرهابية في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، تفكيك خلية إرهابية بمدينة هرقلة في ولاية سوسة، مكونة من 13 عنصراً جنّدوا شباناً لصالح تنظيمات إرهابية في الخارج.

وقالت الوزارة في بيان، إن «عناصر الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و43 عاما اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات سرية بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات إرهابيّة وتسفيرهم إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق.

وأضافت الوزارة أن عناصر الخلية اعترفوا أيضاً بأن لهم «علاقة وطيدة» مع «عنصر إرهابي خطير» من هرقلة مطلوب وينتمي إلى كتيبة «عقبة بن نافع» الجناح التونسي لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب.

وتعتبر هذه سابع خلية إرهابية تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال أقل من أسبوع.

وفي سياق منفصل، عاد الهدوء إلى مدينة القصرين التونسية، بعد حالة الاحتقان التي عاشتها على وقع المناوشات التي نشبت بين الوحدات الأمنية ومجموعة من الشبان إثر تعمدهم إحراق الإطارات والاعتداء على عدد من المنشآت.