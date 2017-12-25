يضم دراسات حول صداقته مع رولان بارت ودريدا عبد الكبير الخطيبي.. الأجنبي المحترف



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 محمد نجيم (الرباط) لا يزال المفكر والأديب المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي، يشغل الساحة الفكرية المغربية والعربية والعالمية، وما تزال الدراسات والكتب تصدر عنه، ومن ذلك كتاب «أجنبي محترف» الذي صدر مؤخراً، في طنجة، قام بتأليفه مراد الخطيبي وهو يندرج ضمن مشروع تجديد التواصل الفكري والإنساني مع الخطيبي (1938 ـ 2009). يقول مؤلف الكتاب :»الدكتور مراد الخطيبي، غني جداً ومتعدد مما يصعب معه تصنيف صاحبه في مجال معرفي بعينه. إذن فهو: «أجنبي محترف» داخل مجالات معرفية وفكرية بعيدة عن تخصصه وتكوينه الأكاديمي الأصلي و«أجنبي محترف» أيضاً من خلال اللغة التي يكتب بها وهي اللغة الفرنسية التي ليست لغته الأم». يضم الكتاب دراسات حول صداقة عبد الكبير الخطيبي الفكرية والإنسانية مع رولان بارت وجاك دريدا. كما يشمل الكتاب بعض تصورات ورؤى عبد الكبير الخطيبي الفكرية حول مجموعة من المواضيع والإشكاليات المعرفية والثقافية.