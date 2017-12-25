الاتحاد الأوروبي يحذف قطر من القائمة السوداء الضريبية



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) قرر مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سحب اسم كل من قطر والمغرب من القائمة السوداء لـ«الجنان الضريبية» في العالم التي تواجه عقوبات استثمارية. وبين موقع «موند أفريك» الفرنسي أنه برغم أن المجلس أعطى بيانات بأن المغرب استوفت الشروط والمعايير اللازمة لسحبها من القائمة السوداء، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل أو شرح بخصوص قيامه بسحب قطر من هذه القائمة، خاصة أن قطر لم تقم بأي تغييرات قانونية أو تعديلات تدفع إلى سحبها من القائمة. وتشكل الجنان الضريبية أزمة اقتصادية عالمية، إذ إن الدول والجزر التي توفر هذا النظام المالي تسمح لأثرياء العالم بتهريب أموالهم وعدم إدراجها ضمن النظام البنكي الدولي، وبالتالي حرمان بلدانهم من تحصيل ضرائب على أموالهم.