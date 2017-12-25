مؤشر قطر يتراجع 0.36%

الدوحة (مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 8569.58، خاسراً 30.62 نقطة. وهبطت السيولة إلى 192.52 مليون ريال، مقابل 512.16 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 14.38 مليون سهم، مقارنة بـ 15.68مليون سهم بجلسة الأحد.

وضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية التي تمثل أكثر من 42% من الوزن النسبي، وهي: والريان بواقع 1.14%، ثم صناعات قطر بنسبة 0.7%، ويليهم الوطني بـ 0.5%. وشهدت الجلسة انخفاض 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ 0.61%، لتراجع 6 أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بـ 3.02%. وهبط البنوك 0.07%، لانخفاض عدد من أسهمه تقدمها الأهلي بـ 2.39%. وفي المقابل، ارتفع قطاعان أولهما التأمين بـ 3.12%، بدعم نمو سهمي قطر والإسلامية بنسبة 4.57% للأول و0.35% للثاني. وزاد العقارات 0.42%، لارتفاع أسهم القطاع الأربعة في صدارتها المتحدة للتنمية بـ 1.41%.