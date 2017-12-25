تمويل قطري لصهر بن علي

تونس (مواقع إخبارية)

كشف موقع «كابيتاليس» التونسي، أن صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري، تلقى مؤخراً تمويلات من قطر من أجل الحصول على جنسية جمهورية سيشل.

ونقل الموقع عن مدير منظمة «أي ووتش» يوسف بالقاسم قوله خلال مؤتمر عقده في تونس، إن المنظمة لديها معلومات تكشف أن صهر بن علي، حصل على تمويلات قطرية تم تحويلها إلى حساب زوجته، رغم أنه يواجه إدانات أمام القضاء التونسي التي تقوده إلى السجن. وأضاف: «طلبنا من وزارة العدل التونسية تسليمنا الأحكام التي تدين الماطري، لكننا لم نتلق أي إجابة».