واشنطن تشيد بخفض ميزانية الأمم المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

أشادت الولايات المتحدة، أمس، بخفض بلغ 285 مليون دولار من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة، باعتباره «خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح». وتبنت الجمعية العامة ميزانية تبلغ 5,396 مليار دولار لعامي 2018-2019، وهي أقل بشكل بسيط من ميزانية الـ5,4 مليار التي كان الأمين العام أنطونيو جوتيريش يسعى للحصول عليها.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة، إذ تؤمن 22% من الميزانية الأساسية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في بيان: «إن عدم الفاعلية والزيادة في الإنفاق في المنظمة الدولية أمران معروفان».

وأضافت أن النقاشات حول الميزانية أثمرت «نجاحات» عدة مع اقتطاعات مالية، وخفض في «وظائف الإدارة والدعم المنتفخة». وقالت: «لن نسمح بعد الآن بأن يتم استغلال سخاء الشعب الأميركي أو أن يبقى من دون تدقيق».

وأضافت: «هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، بالإضافة إلى العديد من التحركات الأخرى نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعاً للمساءلة، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».

وتابعت: «في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات هذا العام، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة بينما نحمي مصالحنا».

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام بضغط من إدارة الرئيس ترامب.