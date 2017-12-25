5 قتلى إثر اقتحام حافلة ممراً للمشاة في موسكو

موسكو (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح الاثنين، عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الأرض غرب موسكو. وقال ارتيوم كوليسنيكوف المسؤول في شرطة المرور «تشير المعلومات الحالية الى خمسة قتلى»، وقد نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى. وأظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة، وهي تجتاح سلالم النزول الى الممر تحت الأرض. وقد أدى ذلك إلى دهس العديد من المارة.

وأظهرت مقاطع أخرى بثت على مواقع التواصل الحافلة، وهي تصعد على الرصيف ببطء، ثم تتسارع لثوان قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة. وقد شهدت موسكو تساقطاً للثلوج أمس.

وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، بحسبما نقلت وكالة انترفاكس.