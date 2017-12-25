بكين وموسكو تدعوان لخفض التوتر بشأن الكوريتين

موسكو، بكين (وكالات)

قالت وكالة الإعلام الروسية: «إن وزير الخارجية سيرجي لافروف دعا أمس كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما». ونقل عن لافروف قوله: «إن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات. ولطالما دعت موسكو واشنطن وبيونج يانج إلى إجراء محادثات لوقف تصعيد التوترات المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية».

ومن جانبها، دعت الصين أمس جميع الدول لبذل جهود بناءة لتخفيف حدة التوتر، بعد أن قالت كوريا الشمالية: «إن أحدث عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة هي عمل من أعمال الحرب، وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد». وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم الجمعة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على أحدث تجربة أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات في مسعى للحد من حصولها على المنتجات البترولية والنفط الخام ومكاسبها من تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج. ويضع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة سقفاً أيضاً لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنوياً، ويلزم المجلس بفرض تخفيضات إضافية في حال أجرت بيونجيانج تجارب نووية أخرى أو أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وقالت هوا تشونينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: «إن القرار يشدد بشكل ملائم العقوبات لكنه لا يهدف للتأثير على حياة المواطن العادي أو التعاملات الاقتصادية العادية أو المساعدات الإنسانية».

ودعت هوا إلى استخدام الأساليب السلمية لحل الأزمة، وقالت: «إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات للحد من التوتر». وتابعت في إفادة صحفية يومية «في الوضع الراهن ندعو كل الدول لممارسة ضبط النفس وبذل جهود بناءة لتخفيف حدة التوتر وحل المسألة بشكل مناسب».وأيدت الصين وروسيا الحليفان القديمان لكوريا الشمالية أحدث قرار للأمم المتحدة.