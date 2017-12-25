«الإفتاء المصرية»: تفكك «داعش» وعودة «القاعدة» في 2018

أحمد شعبان (القاهرة)

توقع مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، أن يشهد عام 2018 مزيداً من تفكك تنظيم «داعش»، وعودة تدريجية لتنظيم «القاعدة».

وأوضح المرصد في بيان، أن توالي هزائم «داعش» في سوريا والعراق، يؤذن بقرب تفكك التنظيم، لكنه لن يتلاشى نهائياً، بل يرجح أن يتشظى إلى تنظيمات أصغر حجماً وأكثر عنفاً دون سيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المناطق التي فرت إليها عناصره الإرهابية. وتابع أن تقارير فرنسية بريطانية عدة، أكدت أن أكثر من 40 ألف مقاتل فروا من سوريا والعراق إلى مناطق مضطربة تسودها الفوضى، وقد سارعوا إلى بناء تجمعات مسلحة.

وأشار المرصد إلى أن العديد من التقارير تتوقع أن يشهد عام 2018 عودة نشاط تنظيم «القاعدة» الذي يحتفظ بعناصر له في أفغانستان واليمن والصومال واليمن وغرب أفريقيا، وقد تلتحق به بعض عناصر «داعش» الهاربة من العراق وسوريا.