توقيف 5 إرهابيين في القصرين وجندوبة غرب تونس

تونس (د ب ا)

أعلنت الداخلية التونسية، أمس، اعتقال عنصرين إرهابيين من بين القياديين في الجماعات المتشددة في جبال القصرين غرب البلاد، كما تم توقيف 3 تكفيريين بولاية جندوبة المجاورة.

وأوضحت الوزارة بأن وحدات من الحرس الوطني تمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين اثنين بعد نصب كمين لهما بجبال القصرين وسط الغرب التونسي، وضبط سلاحي نوع «شتاير» بحوزتهما، إضافة إلى مخازن أسلحة وذخيرة وهواتف خلوية.

وبحسب الوزارة، فقد دأب المسلحان بمشاركة عناصر أخــــرى، على ترويع السكان في المناطق القريبة من الجبال وسلب مؤنهم من حين لآخر.

كما أعلنت الداخلية نفسها، توقيف 3 عناصر تكفيرية أخرى في جندوبة غرب البلاد، تعمدوا نشر صور وتدوينات ومقاطع فيديو على حساباتهم الخاصة بفيسبوك «تمجد الإرهاب» وتحرض عليه، إضافة إلى تواصلهم مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج.

ويواجه الموقوفون الثلاثة تهمة الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.