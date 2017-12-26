الإعدام لـ 6 والسجن لـ7 بقضية محاولة اغتيال قائد عام قوة دفاع البحرين

المنامة (وام، بنا)

قضت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين أمس، بإعدام 6 من 18 متهماً بقضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، بينهم 10 حضورياً، و8 فارين داخل المملكة وخارجها في كل من إيران والعراق.

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على المحكومين الـ6 بالإعدام مع إسقاط الجنسية عنهم وهم: الجندي مبارك عادل مبارك مهنا، فاضل السيد عباس حسن رضي، السيد علوي حسين علوي حسين، محمد عبدالحسن أحمد المتغوي، مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) وحبيب عبدالله حسن علي (الجمري). كما حكمت المحكمة بإدانة 7 آخرين بالتهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعاً بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم: محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد وعلي جعفر حسن الريس.

وشمل حكم المحكمة البراءة لـ5 مما أسند إليهم في لائحة الاتهام، وهم: علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي)، حسين عصام حسين الدرازي، منتظر فوزي عبدالكريم مهدي، رامي أحمد علي الأريش ومحمد عبدالله إبراهيم عباس.

وأكدت وكالة أنباء البحرين الحكومية «بنا» أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002، وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين.

وبما أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم، أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية، ووفقاً لما نص عليه القانون.

حضر جلسة المحاكمة، ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.