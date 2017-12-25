بغداد وبكين توقعان عقداً لتطوير حقل نفطي بـ 3 مليارات دولار

بغداد (د ب أ)

وقعت وزارة النفط العراقية وشركة جنهوا الصينية أمس عقدا ابتدائيا لتطوير حقل نفطي شرقي بغداد بقيمة مالية تتجاوز 3 مليارات دولار. وقال وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، للصحفيين عقب حفل التوقيع، إن هذا العقد مهم للعراق لزيادة إنتاج النفط الخام بمعدل 40 ألف برميل يوميا لتلبية متطلبات قطاع الطاقة الكهربائية في بغداد.

وأضاف «نحن متفائلون أن سوق النفط الدولية سيشهد في الربع الأول من العام المقبل توازنا في العرض والطلب».

وأوضح أن «مفاوضات مشروع العراق المتكامل بين العراق وشركة إكسون موبيل الأميركية قطعت أشواطا، لكنها لم تتوصل إلى نتائج نهائية بسبب أفكار لدى الشركة حول مستويات إنتاج النفط الخام».

من جانبه، قال عبد المهدي العميدي المدير العام لدائرة والتراخيص البترولية إن قيمة» العقد تتجاوز 3 مليارات دولار، وسيوقع العقد نهائيا بعد موافقة الحكومة العراقية التي نتوقعها الشهر المقبل أما موافقة الجانب الصيني ربما ستكون في مارس المقبل».

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قال أمس الأول إن الشركة الصينية ستقوم ببناء مدينة سكنية نفطية تشمل وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة من ضمنها إنشاء مدرسة وحضانة ومستوصف طبي.

وأشار إلى أن «العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50% تزداد تدريجيا لتصل إلى 80% «. ويعود الحقل إلى شركة نفط الوسط.