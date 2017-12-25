الصين تحول 4 ملايين منزل من التدفئة بالفحم إلى الغاز والكهرباء

بكين (رويترز)

أكملت وزارة حماية البيئة الصينية مشروعات لتحويل الوقود المستخدم في وحدات التدفئة المنزلية من الفحم إلى الغاز وأخرى من الفحم إلى الكهرباء في 3.9 مليون منزل أو 25220 قرية.

ويتخطى ذلك الرقم المستهدف في 2017 وهو 3.1 مليون منزل في المناطق الشمالية من البلاد.

لكن الوزارة قالت إن المشروع لم ينفذ في بعض القرى الريفية إذ لم يتمكن مسؤولون محليون من الانتهاء من المشروعات فيها قبل بدء فترة التدفئة الشتوية في 15 نوفمبر.

وحتى 24 ديسمبر لم تتمكن 3704 قرى من استكمال تحويل وحدات التدفئة المنزلية من المواقد التي تستخدم الفحم إلى تلك التي تستخدم الغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وتظهر بيانات الوزارة أن هذا العدد يشكل 16% من الإجمالي المستهدف للمشروع. ونتيجة لذلك تحتاج تلك القرى لمواصلة استخدام الفحم.

وبدأت الصين برنامجا طموحا هذا العام تتخلى بموجبه الأسر وبعض المستخدمين الصناعيين عن استخدام الفحم في التدفئة في إطار محاولات بكين لتنظيف هوائها الملوث في شمال البلاد بعد عقود من النمو المتسارع.

لكن هذا البرنامج تسبب في نقص في الغاز الطبيعي على نطاق واسع وارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال ما ترك بعض السكان للبرد القارس في منازلهم وأغلق عددا من المصانع.

وكان بيان الوزارة أول اعتراف من الحكومة المركزية بتبعات تلك الخطوة. وسجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيا شهريا بلغ 4.06 مليون طن في نوفمبر وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك.