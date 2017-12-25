«الخليج للملاحة» تناقش إصدار صكوك إسلامية بـ 250 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

يناقش مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة» القابضة، خلال اجتماع يعقد يوم الخميس المقبل، سير العمل لإصدار الصكوك الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار. وأوضحت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15 يونيو 2017، والذي اتخذ بالإجماع، والمتضمن أن يكون رأسمال الشركة المصرح به مليار درهم. وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع تقرير سير أعمال الشركة، وما يستجد من أعمال مع موافقة رئيس مجلس الإدارة، وموعد الاجتماع القادم.