الاتحاد للتأمين تطلق منصة إلكترونية

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الاتحاد للتأمين منصة عبر الإنترنت تـُمكن الأفراد من الإبلاغ عن ومتابعة مطالبات التأمين الخاصة بمركباتهم بطريقة سلسة.

ويستطيع العملاء الآن الإبلاغ عن المطالبات عبر الإنترنت كما يمكنهم تحميل المستندات ومتابعة مطالبات التأمين الخاصة بمركباتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب فروع الشركة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على مالكي المركبات ويبقيهم على دراية بحالة الطلب عن طريق تسلّم الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»: «تسعى شركة الاتحاد للتأمين لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء عبر تطبيقات ذكية ومفيدة» وأضاف « من هنا تأتي خطوة إطلاق تلك المنصة الجديدة للتأكيد على التزامنا الراسخ بأن نضع العميل أولًا وقبل كل شيء» يذكر أن شركة الاتحاد للتأمين تقدم مجموعة متنوعة وشاملة من خدمات تأمين المركبات بأسعار معقولة بدءا من الباقات الأساسية وحتى العديد من المزايا الاختيارية والتي يتم تخصيصها بعناية لتناسب جميع الاحتياجات الحالية والمطردة، بالإضافة إلى مستوى خدمة عملاء لا يقارن.