«الإمارات للصرافة» تطلق مركز اتصال بطاقم إماراتي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة أمس أول مركز اتصال بطاقم يقتصر بصورة حصرية على المواطنين الإماراتيين.

افتتح المركز أحمد صالح الصويلح، مدير الخدمات والمراقبة المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - فرع رأس الخيمة، و بروموث مانغات، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، سيباشر مركز الاتصال الإماراتي عملياته انطلاقاً من موقعه في فرع النخيل التابع للشركة في رأس الخيمة.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذيّ لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة: «يمثل إطلاق مركز اتصال يقتصر طاقمه على المواطنين الإماراتيين خطوةً جديدة في إطار التزامنا بدعم الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

والبعع: يعتبر مركز الاتصال الفريد هذا بمثابة نقطة اتصال إضافية مع العملاء تكمّل برنامج الوصول إلى العملاء الحالي الذي يستهدف العملاء الإماراتيين، كما أنه يعزز مساعينا المبذولة في مجال التوطين من خلال توفير فرص مختلفة لتنمية القوة العاملة الإماراتية بصورة أكبر.

وأضاف: نحن سعداء للغاية حيال إطلاق العمليات التشغيلية لأول مركز اتصال حصري للعاملين الإماراتيين، كما أننا نعرب عن امتناننا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه لنا من قيادة حكيمة ودعم متواصل لمساعينا الرامية لتحقيق تقدم ملموس في تمكين المواهب المحلية وتوفير الخدمات المتميّزة التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء».

قال: وفي الوقت الراهن، تم تصميم مركز الاتصال بحيث يتخصص بالمكالمات الصادرة ضمن الدولة، حيث سيقوم فريق من ممثلي خدمة العملاء الإماراتيين المهرة والمدربين بالتفاعل في أنشطة الوصول إلى الجمهور لتكوين فهم أفضل عن متطلبات وتطلعات العملاء الإماراتيين.

وستقوم الشركة باستخدام البيانات والمعلومات المكتسبة من هذه المحادثات لتعزيز مستوى تجربة العملاء من خلال الاستفادة من اسم وسمعة الشركة وفرص الأعمال وخدمة العملاء.

كما سيقوم مركز الاتصال الإماراتي بإجراء استبيانات رضا العملاء للحصول على الآراء والملاحظات المتعلقة بالمرافق والخدمات التي توفرها الشركة.