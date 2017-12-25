«الاتحاد العقارية» تعتزم طرح «سيرفيو» بسوق دبي المالي في 2018

دبي (الاتحاد)
تعتزم شركة «الاتحاد العقارية» طرح أسهم شركة «سيرفيو» لإدارة المنشآت التابعة لها للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2018 ثم إدراجها في سوق دبي المالي. وستعمل المجموعة على استثمار عائداتها من هذا الطرح في تعزيز عملياتها وتنمية محفظتها الاستثمارية. وتأسست شركة سيرفيو لإدارة المنشآت والمرافق عام 1985، وتتضمن نشاطاتها صيانة العقارات وخدمات الصيانة العامة وخدمات الحراسة والنظافة ونقل النفايات والعناية بالمسطحات الخضراء والحدائق.
وتأتي الخطوة عقب الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها «الاتحاد العقارية» مؤخراً التي تركز إلى تعزيز استثماراتها وتنويع مصادر الدخل والتوسع في أسواق جديدة.
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وأضاف «تعتبر سيرفيو من أبرز الشركات التابعة للاتحاد العقارية، وقد أثبتت خلال ما يزيد على 3 عقود من الزمن كفاءتها وقدرتها الدائمة على تقديم خدمات تتسم بالسرعة والمهنية والكفاءة والموثوقية، مما مكنها من تبوء مكانة بارزة للغاية في قطاع إدارة المنشآت. ونحن نرى اليوم أن الوقت قد حان لطرح أسهم «سيرفيو» للاكتتاب العام، في الوقت الذي تقف الشركة فيه على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو».
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كما أعلنت «الاتحاد العقارية»، في شهر أكتوبر الماضي عن تأسيس ذراع استثمارية جديدة لها تحت اسم «يو بي بي كابيتال للاستثمار»، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة الأم. وتعنى الشركة الجديدة بالاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة، وستعمل على توظيف خبراتها في دعم استراتيجية التنويع والنمو بعيدة المدى لدى المجموعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها «الاتحاد العقارية» مؤخراً والتي تركز على تعزيز استثماراتها وتنويع مصادر الدخل والتوسع في أسواق جديدة.