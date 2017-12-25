«الاتحاد العقارية» تعتزم طرح «سيرفيو» بسوق دبي المالي في 2018

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «الاتحاد العقارية» طرح أسهم شركة «سيرفيو» لإدارة المنشآت التابعة لها للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2018 ثم إدراجها في سوق دبي المالي. وستعمل المجموعة على استثمار عائداتها من هذا الطرح في تعزيز عملياتها وتنمية محفظتها الاستثمارية. وتأسست شركة سيرفيو لإدارة المنشآت والمرافق عام 1985، وتتضمن نشاطاتها صيانة العقارات وخدمات الصيانة العامة وخدمات الحراسة والنظافة ونقل النفايات والعناية بالمسطحات الخضراء والحدائق.

وتأتي الخطوة عقب الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها «الاتحاد العقارية» مؤخراً التي تركز إلى تعزيز استثماراتها وتنويع مصادر الدخل والتوسع في أسواق جديدة.

وقال أحمد يوسف خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد العقارية»: «يمثل عام 2018 مرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد العقارية، إذ بعد التغييرات الواسعة التي شهدتها إدارة وهيكلية واستراتيجية المجموعة خلال العام الماضي، باتت «الاتحاد العقارية» اليوم تتمتع بمكانة متميزة تساعدها أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تعزيز محفظة مشاريعها، وتنويع مصادر دخلها، والدخول في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها على حد سواء».

وأضاف «تعتبر سيرفيو من أبرز الشركات التابعة للاتحاد العقارية، وقد أثبتت خلال ما يزيد على 3 عقود من الزمن كفاءتها وقدرتها الدائمة على تقديم خدمات تتسم بالسرعة والمهنية والكفاءة والموثوقية، مما مكنها من تبوء مكانة بارزة للغاية في قطاع إدارة المنشآت. ونحن نرى اليوم أن الوقت قد حان لطرح أسهم «سيرفيو» للاكتتاب العام، في الوقت الذي تقف الشركة فيه على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو».

وتماشياً مع استراتيجيتها لتوسيع عملياتها وتنويع مصادر إيراداتها، أطلقت الشركة خلال الربع الثالث أيضاً شركتين جديدتين مملوكتين لها بالكامل هما: «يونيون مولز» المختصة بإدارة مشاريع البيع بالتجزئة والترفيه في مختلف مشاريع «الاتحاد العقارية»، و«الاتحاد لإدارة الفنادق» المتخصصة في تطوير وإدارة الفنادق الفاخرة والشقق الفندقية المتكاملة الخدمات في دبي.

كما أعلنت «الاتحاد العقارية»، في شهر أكتوبر الماضي عن تأسيس ذراع استثمارية جديدة لها تحت اسم «يو بي بي كابيتال للاستثمار»، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة الأم. وتعنى الشركة الجديدة بالاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة، وستعمل على توظيف خبراتها في دعم استراتيجية التنويع والنمو بعيدة المدى لدى المجموعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها «الاتحاد العقارية» مؤخراً والتي تركز على تعزيز استثماراتها وتنويع مصادر الدخل والتوسع في أسواق جديدة.