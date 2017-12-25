مضاربات على أسهم «منتقاة» تدعم المؤشرات المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات مضاربية استهدفت عددا من الأسهم «المنتقاة» المدرجة في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بنهاية جلسة تعاملات أمس، وسط تعاملات هادئة تزامنت مع بدء موسم الأعياد وغياب المحفزات والاستثمار المؤسساتي، فيما شهدت تعاملات الأسهم القيادية ضغوط بيع وعمليات جني أرباح ساهمت في انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 544.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 503.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4948 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها أسعار 30 سهما، فيما تراجعت أسعار 24 سهما، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 195.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 158.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1344 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهما، فيما تراجعت أسعار 11 سهما، وظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في تقليص خسائره المسجلة خلال الجلسات الماضية، ليغلق مع نهاية جلسة تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.18% ليغلق عند مستوى 3355 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 308.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 386.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3604 صفقة، حيث أتم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 19 سهما، فيما تراجعت أسعار 13 سهما، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.