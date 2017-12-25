«دبي العقاري» ينظم ملتقى أفضل الممارسات العقارية

دبي (الاتحاد)

نظم معهد دبي العقاري ملتقى أفضل الممارسات العقارية على هامش الإعلان عن جائزة العقارات الخليجية 2018 في نسختها الثانية، بعد أن وجه دعوة لمجموعة من العاملين في مختلف فئات وشرائح القطاع العقاري.

وكان الهدف من الملتقى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين في الحدث، في حين أتيحت الفرصة لمعهد دبي العقاري الاستماع إلى وجهات نظر الخبراء العقاريين، وذلك بغية التعرف إلى أفضل الممارسات التي تساعد المشاركين في إحراز التقدم، والإسهام في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي، مقارنة مع الوجهات العالمية المنافسة.

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كان تنظيم ملتقى أفضل الممارسات العقارية على جانب كبير من الأهمية، ليس فقط لتعريف المشاركين بالنسخة الثانية من الجائزة، والفئات المفتوحة أمام الشركات لتقديم طلباتها والترشح لها، ولكنها ساعدتنا على الاستماع إلى آراء العاملين على أرض الواقع في القطاع، للاستفادة منها في تقييم المشاركات. ومن جانبنا، نعد الجميع بتنظيم نسخة متميزة من الجائزة هذا العام، وسنكشف للعالم خلالها عن أفضل ما توصل إليه سوق العقارات في منطقتنا، لنظل نموذجًا يحتذي في العالم أجمع».

وأسهم الملتقى أيضًا في تعزيز المعرفة العقارية بين المشاركين، بفضل حضور ومشاركة نخبة من الخبراء في هذا القطاع، فضلاً عن خلق فرص التعارف بين المتخصصين العقاريين، ليعود النفع على الجميع.