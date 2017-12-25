737 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 737 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 202 مبايعة بقيمة 592 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 284 مليون درهم و 163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 308 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة المرقبات، ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبيه الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 99 مليون درهم و26 رهونات فلل وشقق بقيمة 46 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم.