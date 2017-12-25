607 آلاف معاملة جمركية ينجزها «ميناء راشد»

دبي (الاتحاد)

دفعت ابتكارات جمارك دبي الذكية إلى تعزيز نمو عدد المعاملات الجمركية، حيث أنجز مركز جمارك ميناء راشد نحو 606 آلاف و922 معاملة جمركية خلال الأشهر التسعة من عام 2017، واستحوذت خدمة التخليص الإلكتروني على الحصة الأكبر من عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال تلك الفترة، بنسبة 72 % بواقع 438 ألفاً و 220 معاملة جمركية، فيما استحوذت تسجيل التأمينات على 16% بعدد 98236 معاملة.

وأسهمت الخدمة الذكية المتطورة التي أطلقها المركز لإصدار البطاقات الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية مؤخراً ، في تسهيل هذه الخدمة وسرعة إنجازها من قبل المتعاملين حيث سجلت 39848 معاملة مستحوذة على 7%من إجمالي عدد المعاملات، و تتم هذه المعاملات عبر جهاز إلكتروني متطور دون اللجوء إلى الانتظار لإنهاء المعاملة يدوياً.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية إن عدد المعاملات الجمركية التي تنجزها جمارك دبي يعكس الحراك الكبير في التجارة الواردة والصادرة من إمارة دبي، والتي تؤدي دوراً محورياً في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن جمارك دبي وفي إطار خطتها الجمركية الرائدة تعمل وفق رؤية مستقبلية شاملة تتواكب مع توجيهات القيادة، حيث تولي الدائرة أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، وضمان حصولهم على قيمة مضافة من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم، وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد دبي، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية لاستقطاب المزيد من عمليات التجارة إلى الإمارة.

من جانبه، قال عبد العزيز السلمان مدير أول مركز جمارك ميناء راشد «نشهد تطوراً ملحوظاً في عدد المعاملات الجمركية التي ينجزها المركز، معززة بالتطور التقني الهائل للابتكارات والخدمات الجمركية لدائرة جمارك دبي التي تحاكي وتتفوق على أفضل دول العالم، ما يعزز موقعها الريادي في سباق العمل الجمركي، مستفيدة من سمعة دبي ودورها المحوري في التجارة، مشيراً إلى أن مركز جمارك ميناء راشد والمتوافق مع مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات».

وأضاف لقد استحدث المركز مبادرة « الموظف الشامل» عبر دمج الخدمات التي يقدمها وعددها 14 خدمة في 4 باقات فقط هي «إصدار البيانات الجمركية -استلام البيانات الجمركية- استلام طلبات إعادة التأمينات – إصدار شهادة مركبة آلية» بحيث يقوم موظف واحد بتلبية متطلبات العميل وإنجاز كل معاملاته، دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف، مشيراً إلى أن هذه المبادرة اختصرت وقت انتظار العميل من 20 دقيقة في السابق، إلى أقل من 3 دقائق حالياً، بهدف تحقيق سعادة المتعاملين والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمركز.