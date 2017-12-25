إنجاز 1104 مبان في أبوظبي خلال الربع الثالث

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

بلغ إجمالي المباني الجديدة المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي 1104 مبان منها 1000 مبنى جديد والباقي إضافات، بحسب مركز الإحصاء أبوظبي، الذي بين أن المباني توزعت بين 595 مبنى في منطقة أبوظبي 491 مبنى في منطقة العين و18 مبنى في منطقة الظفرة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها 1552 وحدة سكنية، وأشار المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان «إحصاءات المباني المنجزة في الربع الثالث من عام 2017 «، إلى أن مباني منطقة أبوظبي المنجزة خلال الربع الثالث توزعت بين 527 مبنى سكني و9 مباني تجارية و30 مبنى صناعي و15 مبنى مرافق عامة و13 مبنى تجاري ومبنى زراعي واحد.

وأظهرت بيانات التقرير، استحواذ مدينة محمد بن زايد في منطقة أبوظبي على 26.7% من إجمالي المباني المنجزة، والشامخة 9.1% ومدينة خليفة 7.4% وبني ياس 10.9% وباقي المناطق 45.9%وأشارت إلى أن عدد الوحدات السكنية المنجزة في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 1552 وحدة سكنية مقابل 1763 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام الماضي من بينها 811 وحدة سكنية في منطقة أبوظبي و723 في منطقة العين و18 وحدة سكنية في منطقة الظفرة، وتراوح متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع في الإمارة خلال الربع الثالث بين 2246 و2553 درهماً حسب مساحة الإقليم والبناء.

ونوه التقرير إلى أن عدد المباني المنجزة في الربع الثالث بلغ 1104 مبان شاملة المباني الجديدة والإضافات، مقابل 1066 خلال الربع الثالث من العام الماضي، لافتاً إلى أن المباني السكنية المنجزة استحوذت على الغالبية العظمي من المباني المنجزة في العاصمة إذ بلغ عددها 958 مبنى، بينما بلغ عدد المباني الصناعية المنجزة 49 مبنى يليها المباني السكنية التجارية بعدد 43 مبنى والمرافق العامة 33 مبنى ثم المباني التجارية 19 مبنى، وأخيرا عدد المباني الزراعية مبنيان اثنان.

كما استحوذت مدينة أبوظبي على العدد الأكبر من المباني المنجزة في الإمارة بإجمالي 595 مبنى وتلتها منطقة العين بعدد 491 مبنى والباقي في منطقة الظفرة.