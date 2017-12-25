«مالية الشارقة» تعرف بجائزة التميّز في دورتها الثانية

الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة للتعريف بالدورة الثانية من جائزتها السنوية للتميز المالي لعام 2017، وذلك بمشاركة أكثر من 100شخص من ممثلي 60 جهة شملت مؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.
ستحمل هذه الدورة عنوان «عام زايد» والتي ستعلن عن نتائجها في فبراير من العام القادم 2018.
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وتضمنت الورشة التعريفية التي قدمها كل من ناصر الكشواني الخبير المالي، وحسن باشا مدير مكتب دعم القرار، التعريف برسالة الجائزة وأهدافها، والفئات المستهدفة منها، إضافة إلى فريق العمل، وآلية التقدم والترشح، إلى جانب آليات التقييم، وموعد تكريم الفائزين، ومواضيع أخرى عديدة حول الجائزة واستمارات الترشح لها.
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وقال ناصر كشواني، رئيس فريق جائزة التميز المالي:«إن دائرة المالية قد عينت جهة محايدة لاستقبال ومراجعة الترشيحات للجائزة في دورتها الثانية، وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ الشفافية والحياد في تقييم المرشحين من الجهات والأفراد على حد سواء».