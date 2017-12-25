«مالية الشارقة» تعرف بجائزة التميّز في دورتها الثانية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة للتعريف بالدورة الثانية من جائزتها السنوية للتميز المالي لعام 2017، وذلك بمشاركة أكثر من 100شخص من ممثلي 60 جهة شملت مؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.

ستحمل هذه الدورة عنوان «عام زايد» والتي ستعلن عن نتائجها في فبراير من العام القادم 2018.

وتهدف الدائرة من وراء إطلاق هذه الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام في مختلف الجهات الحكومية، والنهوض بمستوى الكوادر البشرية من أجل تعزيز مساهمتهم في تطوير المنظومة المالية التي تتميز بها إمارة الشارقة.

وتضمنت الورشة التعريفية التي قدمها كل من ناصر الكشواني الخبير المالي، وحسن باشا مدير مكتب دعم القرار، التعريف برسالة الجائزة وأهدافها، والفئات المستهدفة منها، إضافة إلى فريق العمل، وآلية التقدم والترشح، إلى جانب آليات التقييم، وموعد تكريم الفائزين، ومواضيع أخرى عديدة حول الجائزة واستمارات الترشح لها.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، الذين تعرفوا عن قرب على أبرز ملامح الدورة الثانية من جائزة التميّز المالي، وعبروا عن رغبتهم بالمشاركة فيها، وأشادوا بدور الجائزة في تطوير العمل لدى الإدارات المالية في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة وتشجيع الكوادر البشرية العاملة بالقطاع المالي على التميّز في عملهم.

وقال ناصر كشواني، رئيس فريق جائزة التميز المالي:«إن دائرة المالية قد عينت جهة محايدة لاستقبال ومراجعة الترشيحات للجائزة في دورتها الثانية، وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ الشفافية والحياد في تقييم المرشحين من الجهات والأفراد على حد سواء».