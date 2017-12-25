«غرفة الفجيرة» تؤكد أهمية المعارض في تنمية الاقتصاد

الفجيرة (وام)

أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية المعارض في تنمية الاقتصاد كونها من أفضل السبل الترويجية للمنتجات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أنها منصات للشركات والمؤسسات لعرض الجديد لديها من خلال الالتقاء بالتجار والزوار.

وأضاف أن للمعارض أهمية كبرى في تحريك قاطرة الاقتصاد بتحريك كل ما هو مرتبط بها من قطاعات أخرى مثل وقطاع السياحة والفنادق والتجارة والنقل والشحن وقطاع البنوك وشركات تأجير السيارات والاتصالات، وغير ذلك من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى تنظيم معرض «التصفيات الأول للماركات العالمية»، والذي ينطلق اليوم في مركز الفجيرة للمعارض - التابع لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة - وتنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة كونسبت بق براند كارنفال «CBBC» ويستمر حتى 30 ديسمبر الجاري بمشاركة نحو 50 شركة ومحال عالمية، حيث تعرض منتجات علامات تجارية بتخفيضات كبيرة.

وأوضح أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في إمارة الفجيرة، ويأتي في إطار ما توليه الغرفة من اهتمام بصناعة المعارض المتخصصة والتجارية.

وقال الجاسم، إن المعرض يقدم منتجات عديدة تشمل الملابس والأحذية والحقائب الجلدية ومستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات ومنتجات أخرى من العلامات التجارية الراقية.