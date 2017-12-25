أبوظبي تستقبل 443 ألف نزيل فندقي خلال نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً بلغت نسبته 16% في عدد نزلائها خلال شهر نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016، بالتزامن مع افتتاح متحف اللوفر أبوظبي بجزيرة السعديات وتنظيم «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي». وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة استقبلت 4.3 مليون نزيل في الأشهر الـ11 الأولى من 2017، بنسبة نمو بلغت 9%، مقارنة بالفترة نفسها من 2016. وتمضي الوجهة السياحية قدماً نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى الترحيب بـ4.9 مليون نزيل فندقي بنهاية 2017.

واعتبر سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن هذه النتائج مشجعة وإيجابية، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام يعتبر أحد مواسم الذروة السياحية التقليدية في أبوظبي، خاصة بالنسبة للزوار القادمين من أوروبا، وقال: «قدمت وجهتنا السياحية أداءً لافتاً خلال شهر نوفمبر، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 16% ليصل إلى 443 ألف نزيل في الإمارة».

وأشار إلى أن «افتتاح متحف اللوفر أبوظبي شكّل حدثاً استثنائياً استقطب اهتماماً واسعاً محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث يساهم هذا المتحف العالمي في إثراء التجربة الثقافية والسياحية في العاصمة الإماراتية، ويضعها في صدارة الوجهات المفضلة».

واجتذب متحف اللوفر أبوظبي أنظار العالم، ويحظى بإقبال الزوار المحليين والدوليين، وهو ما نتوقع استمراره لسنوات عديدة قادمة. وجاء تطوير المتحف، الذي تم افتتاحه يوم 11 نوفمبر 2017، نتيجة اتفاقية تعاون ثقافي بين الإمارات وفرنسا، الأمر الذي ساعد على زيادة عدد النزلاء الفرنسيين بنسبة 32% خلال شهر نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من 2016، مع توقعات بمزيد من النمو في السوق الفرنسي عام 2018.