«اقتصادية عجمان» تضبط سلعاً مقلدة بـ 8 ملايين درهم

عجمان (وام)

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» مؤخراً 38571 سلعة مقلّدة لـ 34 علامة تجارية عالمية، بقيمة إجمالية تقدر بـ8 ملايين درهم، واتخذت بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال الحملتين التفتيشيتين لمفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالتعاون مع «القيادة العامة لشرطة عجمان» وممثلي العلامات التجارية، تماشياً مع التزام الدائرة بمكافحة الغش التجاري وتأمين الأسواق الاستهلاكية بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها أولوية قصوى.

وأكّد ماجد السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان، أنّ الحملات التفتيشية مستمرة لمصادرة السلع المقلدة ومحاسبة المخالفين، في إطار توجهّات الدائرة لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي، مجدداً الالتزام بفرض عقوبات رادعة من شأنها الحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية باعتباره حجر الأساس لإيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن وداعم لمسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف السويدي أن اقتصادية عجمان حرصت على التعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان وممثلي العلامات التجارية العالمية لضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي شملت ملابس وحقائب وإكسسوارات، معرباً عن تطلعه لتكثيف جهود مكافحة الغش التجاري مع التركيز على تعزيز الوعي العام بمخاطر السلع المقلدة وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، فضلاً عن مواصلة مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وصولاً إلى أقصى درجات الأمان الاستهلاكي والاستثماري.