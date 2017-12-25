«الاقتصاد»: رقابة صارمة على الأسواق ومخـالفـة التجــاوزات

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكدت وزارة الاقتصاد أنها تطبق رقابة صارمة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع أي تلاعب في الأسعار مقابل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام المقبل، وأوضحت الوزارة أنها خالفت عدداً من المطاعم المحال التجارية في إمارة رأس الخيمة بسبب رفع الأسعار وفق شكاوى تلقتها لجنة حماية المستهلك بالوزارة من مستهلكين ذكروا خلالها أن مطاعم في الرمس والنخيل رفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 20 و30%.

وكشف مصدر بالوزارة عن استدعاء أصحاب هذه المطاعم على الفور ومخالفتها بالإنذار والغرامة وتهديدها، مشيراً إلى أن غالبية المحال التجارية والمطاعم والمنشآت ملتزمة بالقوانين الخاصة بالأسعار، حيث تخضع العديد من السلع لسياسة تثبيت الأسعار منذ فترة طويلة.

وتابع: كما تلقت الوزارة شكاوى من مستهلكين حول قيام بعض المحال التجارية والبقالات الصغيرة برفع الأسعار وتم تنفيذ حملات تفتيشية واستدعاء أصحاب هذه المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المحال، لافتاً إلى أن الوزارة تفرض رقابة صارمة على الأسواق عبر الحملات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون وتستهدف التأكد من قوائم الأسعار، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من المستهلكين والتي يتم التحقق فيها على الفور واستدعاء جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الوزارة تراعي حقوق المستهلك والتاجر معاً وتشدد على ضرورة أن يحفظ المستهلك حقوقه بالحصول على فواتير الشراء والتي تضمن حقوقه كاملة.

ودعا المصدر المستهلكين إلى تطبيق مبادرة «المستهلك المراقب» كونه الأقرب للسلعة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات خاصة بالأسعار.

إلى ذلك، أكد عبد الله محمد من الرمس، أن بعض المطاعم رفعت أسعار الساندوتشات قبل تطبيق الضريبة المضافة، بنسب تراوحت بين 20 و30% على بعض أنواع الساندوتشات التي كان يتراوح سعرها بين 3 و4 دراهم في السابق لتقدمها بأسعار تتراوح بين 4 و6 دراهم.

وأضاف: تراوحت الزيادة بين درهم إلى ثلاثة دراهم في الكثير من أنواع الساندوتشات على الرغم من عدم سريان تطبيق القيمة المضافة حتى الآن، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية لمنع استغلال التجار للزبائن.

وقال سعيد ناصر من الظيت: إن بعض صالونات الحلاقة بدأت في رفع أسعار الحلاقة على الزبائن إلى جانب البقالات الصغيرة داخل الأحياء السكنية وبعض محال الخضراوات، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه المحال لعدم رفع الأسعار.