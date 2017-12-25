«الاقتصاد»: رقابة صارمة على الأسواق ومخـالفـة التجــاوزات

محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تطبق رقابة صارمة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع أي تلاعب في الأسعار مقابل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام المقبل، وأوضحت الوزارة أنها خالفت عدداً من المطاعم المحال التجارية في إمارة رأس الخيمة بسبب رفع الأسعار وفق شكاوى تلقتها لجنة حماية المستهلك بالوزارة من مستهلكين ذكروا خلالها أن مطاعم في الرمس والنخيل رفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 20 و30%.
وكشف مصدر بالوزارة عن استدعاء أصحاب هذه المطاعم على الفور ومخالفتها بالإنذار والغرامة وتهديدها، مشيراً إلى أن غالبية المحال التجارية والمطاعم والمنشآت ملتزمة بالقوانين الخاصة بالأسعار، حيث تخضع العديد من السلع لسياسة تثبيت الأسعار منذ فترة طويلة.
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ودعا المصدر المستهلكين إلى تطبيق مبادرة «المستهلك المراقب» كونه الأقرب للسلعة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات خاصة بالأسعار.
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وأضاف: تراوحت الزيادة بين درهم إلى ثلاثة دراهم في الكثير من أنواع الساندوتشات على الرغم من عدم سريان تطبيق القيمة المضافة حتى الآن، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية لمنع استغلال التجار للزبائن.
وقال سعيد ناصر من الظيت: إن بعض صالونات الحلاقة بدأت في رفع أسعار الحلاقة على الزبائن إلى جانب البقالات الصغيرة داخل الأحياء السكنية وبعض محال الخضراوات، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه المحال لعدم رفع الأسعار.